Aus für Traditionsbetrieb: Café Niemetz hat nach mehr als 30 Jahren zugesperrt

Vor zwei Wochen schloss das Café Niemetz am Salzburger Herbert von Karajan-Platz für immer seine Pforten. Was dort künftig anstelle von Süßem geboten werden soll, wird derzeit heftig überlegt.

Es war eines der hübschesten Cafés in der Mozartstadt. Pittoreske Einrichtung, eine Kuchenvitrine, die keine Wünsche offen ließ, dazu die tolle Lage zwischen Pferdeschwemme und Großem Festspielhaus. Doch nun ist Schluss, nach mehr als 30 Jahren. Steve Batchelor, Geschäftsführer der Walter Niemetz Süßwarenfabrik - Fabrikation von Zucker-, Schokolade-, Konditorei- u. Dauerbackwaren GmbH & Co KG, die das Café betrieb: "Leider hat sich der Betrieb trotz Festspiele und Tourismus nicht mehr gerechnet. Darum haben wir uns entschieden, nun auch unser letztes Kaffeehaus zu schließen." Bereits 2015 hatte das Unternehmen, das Batchelor gemeinsam mit Ursula Niemetz führt, die zwei Standorte in Linz geschlossen.