Aus Liebe zum (Rind-)Fleisch

Im Pongau sperren Metzgereien zu. Enes und Fatma Koza gehen den umgekehrten Weg und öffneten ihren Laden "The Beef Man". Das Fleisch wird zugekauft, forciert werden soll die Hofschlachtung.

"The Beef Man", so heißt das Fleischereigeschäft von Enes und Fatma Koza. Der 32-jährige gelernte Koch erfüllte sich damit einem Lebenstraum: "Ich wollte schon immer selbstständig werden und ich liebe Fleisch, das ist für mich das wertvollste und beste Nahrungsmittel."

Ende Oktober des Vorjahres öffneten sie das Fleischfachgeschäft in der Bahnhofstraße, in einer Zeit also, als Max Mann seine Filiale in Bischofshofen schloss, vorangegangen waren einige Schließungen von traditionsreichen Metzgereien in der Region, etwa Obauer in Werfen und ...