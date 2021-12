Aus Zapfsäule kam der falsche Treibstoff - Autos blieben liegen

Ein seltenes Malheur geschah am Wochenende an einer Tankstelle. Zehn Kfz wurden beschädigt.

Der Irrtum eines Tanklastwagen-Fahrers hatte am Wochenende ärgerliche Folgen für eine Salzburger Tankstelle und ihre Kunden. Der Mann hatte den Benzin-Großtank versehentlich mit Diesel aufgefüllt. So kam es, dass Kfz-Lenker zwar an der richtigen Zapfsäule tankten, ihr Auto jedoch mit dem falschen Kraftstoff befüllten. Mehrere Fahrzeuge blieben in der Folge liegen.

Zehn Schadensfälle habe es gegeben, heißt es seitens des Tankstellen-Managements. Die entstandenen Schäden würden selbstverständlich gedeckt und die Betroffenen noch zusätzlich entschädigt. "Wir haben uns bei den ...