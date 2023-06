Ausbau der Spedition Gebrüder Weiss: Die Zauneidechsen sind zurück

Im Februar 2020 wurde eines der letzten Biotope im Salzburger Stadtteil Schallmoos für den Ausbau der Spedition Gebrüder Weiss gerodet. Gebaut wurde seither dort nicht. Die streng geschützten Tierarten dürften das Gebiet zurückerobert haben.

Die Spedition Gebrüder Weiss in der Robinigstraße in Schallmoos.

Die Erweiterungspläne der Spedition Gebrüder Weiss hatten zwischen 2017 und 2020 für großen Aufruhr gesorgt. Das Unternehmen mit Sitz in Lauterach (Vorarlberg) wollte seinen Standort in Salzburg-Schallmoos ausbauen. Geplant waren eine 7000 Quadratmeter große Logistikhalle und ein 5000 Quadratmeter großer Lkw-Abstellplatz - eine Investition in der Höhe von 20 Millionen Euro. Die Anrainer leisteten erbittert Widerstand. Sie wehrten sich gegen den zu erwartenden Lärm und die Zerstörung der letzten 10.000 Quadratmeter des großen Moorgebiets, nach dem der Stadtteil Schallmoos benannt ...