Ausgezeichnete Arbeiten des Handwerks

Die RHZ Bau GmbH aus Salzburg hat sich den ersten Platz beim 33. Salzburger Handwerkspreis geholt - mit dem Projekt "Generalsanierung Hotelensemble Straubingerplatz in Bad Gastein". Auf den Rängen zwei und drei landeten Krisztian Biros aus Tamsweg (Keramikelemente zur Wandverkleidung) bzw. Katharina Eberl und Sandra Thaler aus Leogang (Steppmieder und Garnierspenzer). Anerkennungspreise gingen an die Teufl Spengler und Dachdecker GmbH in Wals (neues Dach für eine denkmalgeschützte Villa mit Zwiebelturm in Salzburg), die Heinrich Bau GmbH in Lend (Austrian House Zell am See) sowie Michael Hausbacher aus Seekirchen (Sanierung Turmkreuz für die Waldprechtinger Kirche). Die Sieger werden bei den "Festspielen des Handwerks" am 7. Oktober im Haus für Mozart ausgezeichnet.