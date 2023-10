Ausgezeichnete Gesellenstücke aus Salzburg: Vom E-Moped bis zum Ballett-Spagat-Trainer

Zwei Schülerinnen und zwei Schüler bestachen bei der Lehrabschlussprüfung am Werkschulheim Felbertal mit innovativen Gesellenstücken. Jetzt lernen sie für die Matura.

Im Unterrichtsfach "Technisches Werken" lernen die Schülerinnen und Schüler beim Werkschulheim Felbertal in Ebenau bereits in der Unterstufe den Umgang mit Materialien und deren Bearbeitungsmöglichkeiten sowie unterschiedliche Werkzeuge kennen. Damit werden sie behutsam in ein Handwerk eingeführt. Denn zusätzlich zur gymnasialen Bildung kann bei der Privatschule mit Öffentlichkeitsrecht ab der Oberstufe aus den Lehrberufen Mechatronik, Maschinenbautechnik und Tischlereitechnik ausgewählt werden. Insgesamt 39 Schüler absolvierten kürzlich in diesen drei Bereichen die Gesellenprüfung.

Rund 50 Prozent bestanden mit ausgezeichnetem Erfolg

Karin Starlinger-Baumgartinger, Direktorin im Werkschulheim: "Rund 50 Prozent unserer Schülerinnen und Schüler erzielten bei der Lehrabschlussprüfung einen ausgezeichneten Erfolg. Darauf sind wir sehr stolz und es ist zudem eine hohe Auszeichnung für die engagierte Arbeit unserer Werkstättenlehrkräfte." Auch vier Schüler aus Salzburg beeindruckten mit innovativen Lehrabschlussstücken. Jetzt lernen sie für die Matura.