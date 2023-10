Ausgezeichnete Leistungen des Salzburger Handwerks in das Rampenlicht gestellt

Der Handwerkspreis 2023 wurde für die Generalsanierung des Hotelensembles am Straubingerplatz in Bad Gastein vergeben - an die RHZ Bau GmbH. Die weiteren Auszeichnungen gingen in den Lungau und in den Pinzgau.

BILD: SN/HEINRICH BAU GMBH Die Heinrich Bau GmbH in Lend erhielt für die Errichtung des architektonisch herausfordernden „Austrian House Zell am See“ einen Anerkennungspreis. Das Einfamilienhaus verfügt über eine Nutzfläche von 300 Quadratmetern. BILD: SN/WKS/RHZ BAU GMBH Der erste Platz ging an die RHZ Bau GmbH aus Salzburg für die „Generalsanierung Hotel-Ensemble Straubingerplatz“ in Bad Gastein. BILD: SN/WKS/BIROS KRISZTIAN 2. Platz: „Keramikelemente zur Wandverkleidung“ von Biros Krisztian aus Tamsweg. BILD: SN/WKS/SUSANNE BAYER 3. Platz: Christine Katharina Eberl und Sandra Thaler aus Leogang bestachen mit „Steppmieder und Ganierspenzer“. BILD: SN/WKS/TEUFL SPENGLER UND DACHDECKER GMBH Ein Anerkennungspreis ging an die Teufl Spengler und Dachdecker GmbH in Wals für die Dacheindeckung einer denkmalgeschützten Villa mit Zwiebel-Turm in der Imbergstraße in Salzburg. BILD: SN/WKS/MICHAEL HAUSBACHER Michael Hausbacher aus Seekirchen erhielt einen Anerkennungspreis für die aufwendige Sanierung bzw. Wiederherstellung eines Turmkreuzes.<br /> BILD: SN/WKS/KOLARIK Sparten-Geschäftsführer Wolfgang Hiegelsperger, Biros Krisztian (2. Platz), Josef Rettenwander (RHZ Bau), Christine Eberl (3. Platz) sowie Spartenobmann Josef Mikl.

Die RHZ Bau GmbH aus Salzburg hat sich den ersten Platz beim 33. Salzburger Handwerkspreis geholt - mit dem Projekt "Generalsanierung Hotelensemble Straubingerplatz in Bad Gastein". Auf den Rängen zwei und drei landeten Krisztian Biros aus Tamsweg (Keramikelemente zur Wandverkleidung) bzw. Katharina Eberl und Sandra Thaler aus Leogang (Steppmieder und Garnierspenzer). Vom Dach für eine denkmalgeschützte Villa bis zum Turmkreuz Anerkennungspreise gingen an die Teufl Spengler und Dachdecker GmbH in Wals (neues Dach für eine denkmalgeschützte Villa mit Zwiebelturm in der Salzburger Imbergstraße), die Heinrich Bau GmbH in Lend (Austrian House Zell am See) sowie Michael Hausbacher aus Seekirchen (Sanierung Turmkreuz für die Waldprechtinger Kirche). Die Sieger werden bei den "Festspielen des Handwerks" am 7. Oktober im Haus für Mozart ausgezeichnet. Die Sparte fordert eine rasche Initiative des Gesetzgebers "Die Stimmungslage in Salzburgs Gewerbe und Handwerk trübt sich ein." So kommentiert WKS-Spartenobmann Josef Mikl die aktuelle Konjunkturumfrage der KMU Forschung Austria. Demnach sind die Auftragseingänge und Umsätze im ersten Halbjahr 2023 um 3,4 Prozent gegenüber dem ersten Halbjahr 2022 gesunken. Unter Berücksichtigung der gestiegenen Verkaufspreise bedeutet das einen Rückgang um zehn Prozent.

Öffentliche Auftraggeber werden immer wichtiger In den Bau- und Baunebengewerken werden die öffentlichen Auftraggeber immer wichtiger und erreichen bereits einen Anteil von 28 Prozent. Gleichzeitig gehen die privaten Aufträge massiv zurück. "Daran trägt die KIM-Verordnung mit restriktiven Regelungen maßgeblichen Anteil. Hier muss der Gesetzgeber rasch Änderungen durchführen, um Privatinvestitionen im Bau wieder zu ermöglichen", betont Mikl. Die Betriebe sind weiterhin auf Personalsuche Gegenüber dem zweiten Quartal ist der Anteil an Betrieben mit Umsatzrückgängen von 11 auf 20 Prozent gestiegen. Der Ausblick auf das vierte Quartal und darüber hinaus ist zunehmend pessimistisch. Dennoch planen die Betriebe eine Erhöhung ihres Beschäftigtenstandes um mehr als vier Prozent.