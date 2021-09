Ausstellung in Salzburg nimmt Flächenfraß ins Visier

Baulandhortung, Zersiedelung, steigende Wohnpreise: Das Architekturzentrum Wien dokumentiert in "Boden für Alle" Probleme in der Raumordnung, die auch in Salzburg bekannt sind.

SN/christian Sprenger Blick vom Klingersteig (Untersberg) am 21. Juni 2020: Der Salzburger Zentralraum mit Westautobahn, Flughafen sowie Gewerbe- und Industriegebieten.