Australier belebt Cafészene in Salzburg

In der Linzer Gasse gibt es seit Kurzem eine neue Adresse für Fans von Kaffeespezialitäten. Der Australier Brent Nicoll serviert dort unter anderem den Flat White.

Eine Rucksackreise durch Europa und die Liebe brachten den Australier nach Salzburg, wo er nun seit elf Jahren lebt. Auf seinen australischen Flat White, einen doppelten Espresso mit feinporigem Milchschaum, wollte Brent Nicoll nicht verzichten. In ihm entstand die Idee, die in seiner Heimatstadt Melbourne florierende Kaffeekultur nach Salzburg zu bringen. Der langjährige Gastronomiemitarbeiter und Barista machte sich nun als Kaffeehausbetreiber selbstständig. Im Ratio, einem modern designten Café in der Linzer Gasse, serviert er nicht einfach nur herkömmlichen Kaffee, sondern ...