AustroCel Hallein wirbt nach tödlichem Chemieunfall mit neuem Chef um Vertrauen

Wolfram Kalt ist seit Juli Geschäftsführer des Zellstofferzeugers AustroCel. Im Gepäck hat er 25 Jahre (internationale) Industrieerfahrung.

Wenn es ein Wort gibt, dass im Gespräch mit Wolfram Kalt am öftesten fällt, dann ist es "Sicherheit": "Ich habe 25 Jahre lang in der Industrie gearbeitet und genug gesehen - auch Arbeitsunfälle. Das hat mich geprägt. Ich will das nicht", sagt der 60-Jährige und verweist damit auf den Chemieunfall im Juni 2021, bei dem ein Arbeiter starb.

Der Mann wurde beim Riss einer Leitung in der Zellstoffkocherei von 170 Grad heißem Schwefeldioxid getroffen. Das Gas breitete sich ...