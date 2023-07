Austrocel holt alles aus dem Holz heraus

Neue Anlage für "Hydrogel" geplant, zudem setzt Austrocel auf Spezialprodukte aus Zellstoff.

Das österreichische Start-up AgroBiogel wird künftig sein innovatives Hydrogel in Hallein bei Austrocel produzieren. Gemeinsam mit dem Zellstoffhersteller wird eine Pilotanlage errichtet und das biologische, wasserabsorbierende Granulat hergestellt, das zu 100 Prozent aus Holz besteht, Wasser über drei bis fünf Jahre speichern kann. So können Pflanzen auch bei längeren Dürreperioden versorgt werden.

Pilotanlage in Hallein

Seit Anfang 2022 kommt die Braunlauge für AgroBiogel aus Hallein und wird seither in die Testanlage nach Tulln transportiert. Ab sofort wird in der neuen Pilotanlage in Hallein der erste Produktionsschritt für das Gel erfolgen. Tobias Keplinger, ist zwei Jahre Leiter der Forschung und Innovation bei AustroCel. Er war seit Kurzem für das operative Geschäft und die Finanzen bei AgroBiogel verantwortlich: "Die ersten Testreihen für Neupflanzungen von Spezialkulturen, Wiederaufforstungen und besonders in Glashäusern verliefen sehr erfolgreich. Im nächsten Schritt werden größere Produktmengen benötigt, die wir in Hallein produzieren werden."

Unabhänger vom asiatischen Markt werden

Anlässlich der Vertragsunterzeichnung vergangene Woche, präsentierte Austrocel weitere Innovationen aus dem Rohstoff Holz. In den vergangenen Jahren musste man sich unabhängiger vom asiatischen Markt für Viskosezellstoff machen (bisher rund 95 Prozent der Produktion) und entwickelte rund 50 neue Spezialprodukte aus Zellulose, von Farblacken über Tabletten bis zu Wursthäuten. "Mit diesem Spezialitäten-Programm erzeugen viele europäische und südostasiatische Kunden Produkte für ihre Abnehmer im Bausektor, in der Lebensmittelbranche oder im Medizinsektor", sagt Austrocel-Geschäftsführer Wolfram Kalt.

Größter Biogashersteller Österreichs

Zudem ist Austrocel mittlerweile der größte Biogashersteller Österreichs: Aus Bleichfiltraten werden pro Jahr mehr als zehn Millionen Kubikmeter Biogas produziert, die in circa 50 Gigawattstunden Energie umgewandelt werden.

Und nicht zuletzt arbeitet in Hallein die weltweit größte Anlage für die holzbasierte Produktion von Bioethanol - 30 Millionen Liter werden jährlich aus einem Reststoff der Zellstofferzeugung gewonnen.