AustroCel in Hallein vor Neustart: Kurzarbeit ist beendet

Nach dem Chemieunfall im Juni: Das Halleiner Zellstoffwerk will ab Jänner wieder produzieren. Die finanziellen Folgen sind noch lang nicht ausgestanden.

Ein Ende der langen Pause ist in Sicht: Am Dienstag wurde die Belegschaft des Halleiner Zellstoffwerks darüber informiert, dass im Jänner 2022 der Betrieb wieder aufgenommen werde. Seit dem Schwefeldioxidaustritt aus einem Zellstoffkocher am 2. Juni, bei dem ein Mitarbeiter tödlich verletzt wurde, steht die Produktion still.

Das Unternehmen verweist auf eine umfassende Sicherheitsanalyse, die man durch externe Experten für das gesamte Werk durchführen ließ. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft zur Ursache des tragischen Unfalls seien noch nicht abgeschlossen.

