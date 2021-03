Autohändler wollen Neustart für E-Auto-Förderung

Salzburgs Fahrzeughändler fordern eine Nach-Dotierung der Landesförderung für E-Mobilität - deren Topf für heuer ja jetzt schon ausgeschöpft ist. Denn betriebliche Kunden der Autohäuser würden völlig in der Luft hängen, so ihre Kritik.

Anfang dieser Woche hat Umweltreferent LH-Stv. Heinrich Schellhorn (Grüne) die Salzburger Landesförderung für E-Mobilität ab sofort ausgesetzt - weil das Geld für heuer bereits ausgeschöpft ist. Das stelle jetzt viele betriebliche Autokäufer und Fahrzeughändler vor große Probleme, kritisiert der Gremialobmann des Fahrzeughandels, Josef Nußbaumer: "Eine gute Aktion, auf die sich viele verlassen haben, wird plötzlich gestoppt. Zahlreiche Kunden und Autohändler sind jetzt verärgert. Damit erweist man dem angepeilten Umstieg auf mehr E-Mobilität wahrlich keinen guten Dienst!"

Der Hintergrund: Das Land Salzburg forciert die E-Mobilität von Unternehmen und ihrer Fuhrparks durch spezielle Landesförderungen, die zusätzlich zu den Bundesförderungen gewährt werden. Ziel ist es, eine umweltfreundliche Mobilitätswende mit im Betrieb CO 2 -freien Kraftfahrzeugen zu erreichen. Abgesehen von diesem umweltpolitischen Ziel kurbelt die E-Mobilitätsförderaktion auch den Handel mit Kraftfahrzeugen im Bundesland Salzburg an, was für die Branche in der aktuellen Wirtschaftskrise besonders wichtig ist.

Kritik: Unternehmen und Händler werden verunsichert

Zahlreiche Autohändler und ihre gewerblichen Kunden berichten aber mit großer Verärgerung über das Ende der Landesaktion, da angeblich die Fördermittel plötzlich und unerwartet aufgebraucht wären, obwohl die Aktion ja gerade erst verlängert wurde. Am Montag teilte das Umweltressort des Landes mit, dass nur die bereits von den Kunden beantragten Landesförderungen sichergestellt sind.

Damit man zum Fördergeld kommt, muss man sich zuerst registrieren und danach den eigentlichen Antrag stellen. Dazwischen dürfen maximal 24 Wochen liegen. Josef Nußbaumer: "Völlig unklar ist jetzt, was mit jenen gewerblichen Kunden passiert, die erst eine Registrierung für die Mobilitätsförderung vorgenommen haben und gerade auf ihr E-Kraftfahrzeug warten." Insbesondere hingen jene Fälle in der Luft, in denen in Erwartung einer späteren Förderung schon Kaufverträge abgeschlossen wurden, aber die Kunden aufgrund langer Lieferzeiten mit der Registrierung noch zugewartet haben, kritisiert Nußbaumer.

Gremialobmann befürchtet Rückschritt

Nußbaumer ortet nun völlige Unsicherheit, wie es mit der Landesförderaktion weitergeht. Es sei zu befürchten, dass der Markt mit neuen E-Kraftfahrzeugen und der Umstieg auf E-Mobilität wieder zurückgeworfen würden, was angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Lage mehr als kontraproduktiv sei, meint er. Nußbaumers Forderung: "Wir appellieren daher, die Landesmittel aufzustocken und die Aktion für 2021 sicher zu stellen. Alle Kunden, die schon Kaufverträge abgeschlossen haben, sich registriert haben oder dies noch vorhaben, müssen jedenfalls die Förderungen bekommen!"