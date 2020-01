Autohaus Frey vertreibt chinesischen SUV mit Elektro-Antrieb

Frey holt die Marke MG nach Österreich: Die Alpenrepublik ist das dritte europäische Land, in dem der elektrische SUV zu kaufen ist.

Nach Norwegen und den Niederlanden will die Marke MG nun auf den österreichischen Markt präsent sein. Das Autohaus Frey ist seit Kurzem Vertriebspartner des chinesischen Unternehmens SAIC Motor, zu dem die Marke MG gehört. Anja Frey-Winkelbauer, Geschäftsführerin der Frey Holding: "Mit Toyota und Lexus setzen wir seit Jahrzehnten auf Hybrid. Unser Portfolio um Elektroautos zu erweitern, war daher ein für uns logischer Schritt."

MG bietet einen SUV mit elektronischem Antrieb. Die Reichweite des E-Autos sind 263 Kilometer, die Höchstgeschwindigkeit 140 km/h. In 40 Minuten lässt sich die Batterie an einer Gleichstromladesäule zu 80 Prozent laden. Frank Meijer, Marketingleiter von MG Motor Europe: "In zukunftsorientierten Ländern wie Österreich sehen wir ein steigendes Interesse, das Fahrererlebnis zu elektrifizieren."

Quelle: SN