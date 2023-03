Automesse in Salzburg: Wenige Privatpersonen greifen zu Elektrofahrzeugen

Die Salzburger Automesse geht neue Wege. Weniger Autos, dafür auch Blumen, Kleidung und Wein. Im Trend liegen Wohnmobile.

"Eine Messe ist immer ein Spiegelbild der Branche": Dieser Satz fiel auf der Salzburger Automesse am Freitag mehrfach. War 2019 noch das gesamte Messeareal mit 600 Fahrzeugen gefüllt, gelang es den Veranstaltern bei der 14. Auflage und nach drei Jahren Pause, inzwischen nur mit Müh und Not, in einer Halle 170 Fahrzeuge auszustellen. "Es war keine einfache Aufgabe, unsere Aussteller auf die Messe zu bringen", sagte Josef Nußbaumer, Obmann des Landesgremiums Fahrzeughandel, bei der Eröffnung. Vor allem die Importeure ziehe ...