Autorin widmete sich in neuem Buch Salzburger Traditionsbetrieben

Bisher zum Teil unveröffentlichtes Bildmaterial zeigt die Geschichte von Salzburger Unternehmen.

Elf Salzburger Unternehmen und deren Geschichte stehen im Fokus eines neuen Buches, das am Mittwochabend im Gwandhaus präsentiert wurde. Autorin Freya Martin holt Betriebe aus der Salzburger Altstadt wie die Schlosserei Wieber vor den Vorhang, aber auch Käsemacher Woerle aus Henndorf am Wallersee oder Kranhersteller Palfinger aus Bergheim, der in seiner Branche Weltmarktführer ist. Dass sich ein Betrieb wie die heutige Schlosserei Wieber, deren Wurzeln bis in den Anfang des 15. Jahrhunderts zurückreichen, entwickelt hat, war kein Zufall: Nicht nur die Salzgewinnung, sondern auch der Gold- und Silberabbau im Gasteiner Tal spielten im Salzburg des 15. und 16. Jahrhunderts eine große Rolle.

Die in Wien lebende Autorin Freya Martin brachte vor rund zehn Jahren ihr erstes Buch über Wiener Traditionsbetriebe und deren Geschichte heraus. "Das ist sehr gut angekommen, ist es doch ein emotionales Thema. Denn jede Generation verbindet bestimmte Erinnerungen mit alteingesessenen Betrieben", sagt sie. Also beschloss sie, ihre Recherchen auf die Bundesländer auszudehnen. Es folgten Bücher über Unternehmen in Kärnten, der Steiermark, Vorarlberg und Oberösterreich. Voraussetzung war, dass die Unternehmen über eine spannende Historie verfügen und dass es dazu auch genügend historische Bilder gab. Für die "Salzburger Traditionsbetriebe", ihr mittlerweile achtes Buch der im Sutton-Verlag erschienenen Serie, habe sie die Qual der Wahl gehabt, weil es eine so große Fülle an infrage kommenden Traditionsbetrieben gebe. Aber bei 180 Seiten sei irgendwann Schluss.

"Es ist ein Buch, das von den Bildern lebt", sagt Freya Martin. Rund 170, zum Teil unveröffentlichte, historische Aufnahmen dokumentieren die Geschichten von mit Salzburg untrennbar verbundenen Unternehmen wie Lanz, Stiegl, Fürst oder Knopferlmayer.