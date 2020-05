Autozulieferer bangt um Staatshilfe

Deutsche siedelten nach Salzburg. Gibt Berlin trotzdem Geld?

Der Autozulieferer Benteler aus Paderborn (D) hofft auf Staatshilfe in der Coronakrise. Dass die Konzern-Holding Benteler International AG aber vor zehn Jahren aus steuerlichen Gründen nach Salzburg verlegt worden ist, könnte diese Pläne laut Verhandlungskreisen aber durchkreuzen. Grundsätzlich ist das kein Hinderungsgrund für Staatshilfen; denn der Politik geht es um Arbeitsplätze in Deutschland. Doch wer Hilfskredite der staatlichen KfW will, muss nachweisen, dass das Geld dazu verwendet wird, Liquiditätsbedarf in Deutschland zu decken. "Als Steuerflüchtling zu gelten, macht das sehr schwierig", sagt ein Insider. Von Benteler heißt es: "Ob ein Unternehmen Staatshilfen bekommt, hängt von einer Reihe von Voraussetzungen ab. Dies gilt es nun zu klären."

Quelle: SN, Apa