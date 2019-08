Die Firma KACO in St. Michael freut sich über einen 80-Millionen-Euro-Auftrag, der bis 2028 läuft.

Der zur Zhongdong-Gruppe (China) gehörende Autozulieferer KACO in St. Michael hat Ende Juli einen Großauftrag an Land gezogen: Schaltkolben-Dichtungen um 80 Millionen Euro sollen von 2020 bis 2028 an die Magna-Gruppe geliefert werden. Verbaut werden sie in Deutschland in BMW-Getriebe.

