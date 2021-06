Axess AG aus Anif macht es den Fälschern bei der EURO schwer

Am Sonntag um 18 Uhr spielt Österreich gegen Nordmazedonien in Bukarest. Erstmals setzen UEFA und Axess AG das neue Ticketsystem ein, das fälschungssicher sein soll. Dafür hat die Anifer Firma die 130 Zugänge in das Stadion mit modernen Scannern ausgestattet.

Schon das erste Spiel bei der EURO ist (fast) vorentscheidend: Am Sonntag um 18 Uhr trifft die österreichische Fußball-Nationalmannschaft in Bukarest auf Nordmazedonien. 13.000 Fans dürfen sich das Spiel live im Stadion ansehen Vielleicht ist ein Faktum ein gutes Omen für Arnautovic, Alaba & Co.: Die Axess AG aus Anif hat das Zutrittssystem im Stadion in Bukarest EURO-fit gemacht. 130 Zugänge (Gates) wurden mit modernen Scannern ausgestattet, die QR-Codes lesen ...