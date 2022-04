Bad Fusch - Mit Ripperl, Herz und Abenteuern

Seit 2020 führen zwei Briten die Jausenstation Bad Fusch. Mit im Boot: Leidenschaft und Kreativität.

"Ich bin 51 Jahre alt, aber im Herzen bin ich 14", sagt Jonnie Tash. Die Kinderbücher, die der Wahlpinzgauer aus Yorkshire schreibt, beweisen seine jung gebliebene Kreativität und seine Fantasie.

Hauptdarsteller ist ein nach Jonnies kleinem Neffen benannter Mäuserich. Reggie erlebt gemeinsam mit seinen tierischen Freunden Laura, Malin und Sedric im Wald, am Wasser oder in einem Baumhaus kurzweilige und lehrreiche Abenteuer. Zudem trifft das Quartett dabei manchmal auf Zweibeiner, die seltsamen Beschäftigungen nachgehen.

Das ganz Besondere daran: Schauplatz dieser gelungenen Geschichten, die in jeweils einem Band verpackt sind, ist Bad Fusch. In den ebenfalls von Jonnie Tash stammenden Illustrationen lassen sich neben der dortigen Landschaft inklusive herrlicher Aussicht zum Beispiel die gefassten Quellen und die Kneippanlage, der Abenteuerspielplatz, die Kapelle, das Pflanzenlabyrinth und natürlich die Jausenstation entdecken.



"Meine Begeisterung für Bad Fusch soll überspringen"

Diesen in den Sommermonaten geöffneten Gastro-Betrieb hat Jonnie Tash zusammen mit seinem Freund Andy Rose vor zwei Jahren vom Tourismusverband bzw. von der Gemeinde gepachtet. Jonnie ist der Kellner. Und Andy - der 52-Jährige lebt mit seiner Partnerin in Kaprun und sieht zum ersten Mal Vaterfreuden entgegen - der Koch.

SN/sw/privat Mit im Jausenstation-Team ist Andy Rose (links), hier mit dem prominenten Besucher Harry Prünster. Rechts Jonnie Tash.

Das motivierte Duo hat sich schon einiges einfallen lassen, um Besuchern das doch recht abgelegene, aber historisch bedeutsame und durchaus ansprechende Ausflugsziel schmackhaft zu machen. Schmackhaft im wahrsten Sinne des Wortes, aber auch darüber hinaus: Sie haben auf dem Areal einen Abenteuerweg für Familien gestaltet und sind auch in Sachen Marketing äußerst aktiv. Die Idee für die Kinderbücher kam Jonnie Tash im zweiten Corona-Jahr. "Mein absoluter Traum wäre natürlich, wenn meine persönliche Leidenschaft und meine Begeisterung für Bad Fusch auf die Leser überspringt - und sie durch meine Geschichten und Bilder für einen Besuch hier heroben inspiriert werden."



Wirt im Pinzgau statt Topkarriere in England

Was die Kulinarik in der Jausenstation betrifft, setzen die beiden Pächter auf Regionales: Bier vom Pinzga' Bräu in Bruck zum Beispiel oder Kaffee vom Schärf in Saalfelden. Das Fleisch für die hauseigene Spezialität - das sind die beliebten Ripperl - und die Zutaten für die selbst gemachten Saucen kaufen sie ebenso wie den Käse und andere Brettljausen-Köstlichkeiten beim Augut in Zell am See. Für eine süße Spezialität sorgt darüber hinaus Jonnie Tash: Er bäckt Brownies nach einem Rezept seiner Schwester, die in England eine Bäckerei betreibt.

Stichwort England: In seiner Heimat hat Jonnie Tash einst bei der Post Karriere gemacht; im Logistikbereich unterstanden ihm rund 4000 Mitarbeiter.

"Irgendwann hatte ich genug vom Stress. Ich habe gekündigt, gemeinsam mit einem Freund eine Bar gekauft und nebenbei bin ich meinem Hobby als Theaterschauspieler nachgegangen. Nach der Finanzkrise 2008 haben wir die Bar geschlossen und ich ging nach Österreich. Mit 19 Jahren war ich das erste Mal auf Skiurlaub hier und hatte mich gleich verliebt. Zunächst jedenfalls arbeitete ich für ein Reisebüro in Bad Gastein als Skiguide. Nach einer Sommersaison im Salzkammergut und der Arbeit in einem Pub begann ich als Reiseleiter bei Alpentouristik in Maishofen und bin so im Pinzgau gelandet."

"Das erste Buch ist schon 500 Mal verkauft worden"

Schließlich machte Jonnie Tash auch noch den Busführerschein und lernte als Fahrer und Reiseführer die Gegend besser kennen als wohl viele Einheimische.

"Für unsere erfolgreiche Facebook-Seite ,Images around Austria' habe ich jede Menge tolle Bilder gemacht. Es war eine schöne Zeit." Doch dann kam Corona und die Gäste blieben aus. Als der Wahl-Zeller das Pacht-Inserat für die Jausenstation entdeckte und ihn auch die Schönheit der Landschaft in Bad Fusch entzückte, stand sein Entschluss fest. Im Winter arbeitet er als Barchef im Hotel "Der Waldhof". Außerdem betreut er die Social-Media-Kanäle der "Villa Crazy Daisy".

Langweilig ist Jonnie Tash also nie; schon gar nicht, seit er schreibt. "Das erste Buch heißt ,Die Abenteuer von Reggie Maus und seinen Waldfreunden' und ist schon 500 Mal verkauft worden", erzählt er nicht ohne Stolz. Und dass er schon mehrmals zu Lesungen eingeladen worden ist. Insgesamt sind bereits vier Bände zum Preis von je zehn Euro fertig, sechs weitere befinden sich in Arbeit. Erhältlich sind sie in der Jausenstation, in den Nationalpark-Shops, auf Amazon und in der Buchhandlung Ellmauer.

JAUSENSTATION BAD FUSCH, GRILL & CRAFT

Ab 1. Juni ist wieder Betrieb. Am Dienstag und Donnerstag jeweils von 11 bis 20 Uhr, an den anderen Tagen von 11 bis 17 Uhr.

Im Jahr 2020 kamen nur ganz wenige Besucher pro Tag, im Vorjahr waren es durchschnittlich knapp 50. Das Ziel für heuer: im Schnitt 70 Gäste pro Tag.