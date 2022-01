Bad Gastein: Am Graukogel wird wieder Ski gefahren

Urheber einer Internet-Petition verbuchen das als ihren Erfolg. Der Bergbahnen-Chef winkt ab.

Die Lifte am Graukogel waren am vergangenen Wochenende erstmals in diesem Winter in Betrieb. Bis 6. März sei nun ein Wochenendbetrieb von Freitag bis Sonntag geplant, verkündete die Gasteiner Bergbahnen AG. Die Initiatoren der vor wenigen Wochen abgeschlossenen Internet-Petition "Rettet den Graukogel" verbuchen das als Erfolg. Rund 2500 Menschen hatten ihr Anliegen - eine baldige Öffnung der Lifte und eine langfristige Absicherung des Kleinskigebiets - unterstützt. Maria Schödl und Maximilian Greinwald, die hinter der Internetumfrage stehen, bedankten sich in einem ...