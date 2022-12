Bad Gastein: Bankfiliale bleibt bestehen

Die Oberbank AG hält am Standort Bad Gastein in reduzierter Form fest.

Wie berichtet kämpfte in den vergangenen Wochen der Bürgermeister der Gemeinde Bad Gastein, Gerhard Steinbauer, für den Erhalt einer Oberbank-Filiale. Am Donnerstag teilte Franz Gasselsberger, Vorstandsvorsitzender der Oberbank AG, mit, dass es eine Zukunft für den Standort gebe. An zwei Tagen in der Woche sollen Kundinnen und Kunden künftig die Möglichkeit haben, persönliche Beratungsgespräche in der Filiale Bad Gastein zu führen - jedoch nach Voranmeldung. Auch ein "Dialogcenter inklusive Bankomat" werde eingerichtet. Ein- und Auszahlungen werden ebenfalls rund um die Uhr möglich sein. Erfreut zeigte sich Bgm. Steinbauer auf Anfrage: "Die fixierte Schließung konnte abgewendet werden, das ist sehr erfreulich." Zu den reduzierten Öffnungszeiten sagt der Bürgermeister: Es handle sich um eine "gute und praktikable Lösung" für jene, die nicht Teil der Onlinewelt seien.