Bad Gastein belebt das Zentrum: Parkhaus schon in neuen Händen

Eine neu gegründete Gesellschaft hat das Parkhaus am Gasteiner Wasserfall übernommen und ist auch für weitere Großprojekte zuständig.

Die Großprojekte für die Wiederbelebung des historischen Ortszentrums in Bad Gastein treten jetzt in die Umsetzungsphase. Der erste Schritt ist schon gesetzt: mit der Übernahme des Parkhauses am Wasserfall und neuen, günstigeren Tarifen. Und das Hotelprojekt am Straubingerplatz steht nun im Jänner offenbar vor dem Baubeginn.

Mit 1. Jänner hat die Bad Gasteiner Parkgaragen- und Vertical Link Errichtungs- und Betriebs- ges.m.b.H. das Apcoa-Parkhaus mit 380 Stellplätzen von der Zeller Parkgaragen GmbH übernommen. Gesellschafter der neuen, im Herbst gegründeten ...