Bad Gastein: Berlinerin macht aus dem Kurhaus der Wiener Beamten ein hippes Hotel

Der Habsburgerhof in Bad Gastein war im Besitz der Stadt Wien. Seit drei Jahren steht es leer. Eine Unternehmerin aus der deutschen Hauptstadt haucht dem leerstehenden Hotel nun neues Leben ein.

Seit Mittwoch prangt auf der Fassade des Habsburgerhofs eine Leinwand mit dem Spruch "I am just quoting a poem this town writes to itself" (frei übersetzt: "Ich zitiere nur ein Gedicht, das diese Stadt sich selbst schreibt"). Die Kunstinstallation stammt vom Berliner Street-Art-Künstler Rocco, einer Szenegröße. Es soll einen ersten Vorgeschmack auf die für Ende 2021 geplante Eröffnung des Hotelprojekts "The Cōmodo" in der Kaiserhofstraße darstellen, so eine Sprecherin der deutschen Eigentümerin.

Die Berliner Architektin Barbara Elwardt hat ...