Bad Gasteiner Heilstollen sperrt Ende April wieder auf

Eigentlich wollte man am 6. April schon öffnen. Die schriftliche Zusage der Pensionsversicherung fehlt aber noch. Gemeinden schossen 200.000 Euro zu. Der Zuschuss für 2021 soll geringer ausfallen.

2020 war ein schwieriges Jahr für den Gasteiner Heilstollen. Kurz stand sogar das Ende der Institution im Raum. Seit der Hauptverband der Sozialversicherungen im Frühjahr coronabedingt keine Bewilligungen für Kurgäste mehr erteilte, brach 60 Prozent des Geschäfts weg. Geschäftsführer Christoph Köstinger: "Wir hatten statt fünf nur zwei Millionen Euro Umsatz. Und statt 82.000 Einfahrten hatten wir nur 31.000."

Daher hat die Betreiberfirma, die Gasteiner Kur-, Reha- und Heilstollen Betriebs-GmbH, die Saison mit 23. Oktober vorzeitig beendet: Denn ein Betrieb, nur gestützt auf die Privatpatienten bzw. die 45 Prozent an deutschen Kurgästen würde sich nicht rechnen, heißt es. Hauptzielgruppe für die einstündigen Stollen-Einfahrten sind Menschen mit rheumatisch-entzündlichen Erkrankungen des Bewegungsapparats, der Atemwege und der Haut. Sie freuen sich durch die Radonstrahlung und die Wärme im Berg über eine Symptom-Linderung.

Als Folge der Krise hat die Betreiberfirma Ende Oktober 32 der 53 Mitarbeiter gekündigt: "Sie haben aber eine Wiedereinstellungszusage", wie Köstinger betont. Neun Mitarbeiter sind weiterhin in Kurzarbeit; zwölf Jobs wurden mittelfristig abgebaut. Für heuer ist Köstinger optimistisch: "Der Hauptverband plant, die Bewilligungs-Sperre ab April aufzuheben - aber nur für Corona-Geimpfte." Dazu gebe es eine Zusage des Generaldirektors der Pensionsversicherungsanstalt, Winfried Pinggera, gegenüber LH Wilfried Haslauer (ÖVP). Nachsatz: "Aber noch gibt es keine schriftliche Zusage aus Wien; wir rechnen aber in Kürze damit. Denn wir hätten gehofft, dass wir schon mit 6. April starten können." Nun ist der Plan, dass Kassenpatienten ab 29. April und Privatpatienten ab 3. Mai wieder in den Stollen einfahren dürfen.

Seitens der Pensionsversicherungsanstalt (PVA), die der wichtigste Zuweiser für Kuren ist, gibt sich Pressesprecher Markus Stradner abwartend: "Unter Beobachtung der Situation wird die Lage Anfang April neu beurteilt und bewertet und dann werden gegebenenfalls wieder Bewilligungen erfolgen", sagt er.

Köstinger geht dennoch davon aus, dass man spätestens ab Juni im Normalbetrieb laufe. Wirtschaftlich hat der Betreiberfirma geholfen, dass sie im Vorjahr 200.000 Euro von der Eigentümergesellschaft, die zu 75 Prozent den Gemeinden Bad Gastein und Bad Hofgastein gehört, bekommen hat. Für 2021 wurden weitere 200.000 Euro zugesagt. Köstinger: "Wir gehen davon aus, dass wir nur 120.000 Euro davon in Anspruch nehmen müssen." Auch vom Land bekam die Firma 100.000 Euro Subvention in Aussicht gestellt, wie es aus dem Büro des Landeshauptmanns heißt.

Für heuer rechnet Köstinger mit einem Umsatz von rund drei Millionen Euro und 50.000 Einfahrten: "Die Krise wird nachhaltigen Schaden hinterlassen, weil wir Stammgäste verlieren. Ab 2022 hoffen wir aber auf eine Normalisierung", sagt er.

Mittelfristig hoffen die Gasteiner, dass sie auch Patienten mit Fibromyalgie-Syndrom auf Kassenkosten kurieren dürfen. Schon jetzt würden pro Jahr 500 dieser Patienten in den Stollen fahren: "Die müssen sich die Kur aber selbst zahlen", sagt Köstinger. PVA-Sprecher Stradner ist auch hier zurückhaltend und betont, dass man primär auf aktive Bewegungstherapien setzen wolle: "Sie tragen dazu bei, die Erwerbsfähigkeit und die soziale Teilhabe am Leben zu erhalten."