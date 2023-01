Bad Ischler führt künftig die Geschäfte der Wolfgangsee-Tourismusregion

Patrick De-Bettin (33) war schon bisher Geschäftsführer-Stellvertreter der WTG und tritt Anfang Februar die Nachfolge vom bisherigen Geschäftsführer Thomas Herrmann an.

Der gebürtige Bad Ischler, Patrick De-Bettin, wird ab Anfang Februar die Geschäftsführung der Wolfgangsee Tourismus Gesellschaft (WTG) übernehmen. De-Bettin ist seit vier Jahren als Geschäftsführer-Stellvertreter in der Tourismusorganisation am Wolfgangsee tätig und leitet aktuell auch noch das Büro in Strobl. Nun wurde er einstimmig von den WTG-Gesellschaftern zum neuen Geschäftsführer bestellt. Der 33-Jährige bringt mehrjährige touristische Erfahrung mit sowie FH-Salzburg-Studienabschlüsse in Tourismusmanagement und Betriebswirtschaft.

Die Neubesetzung wurde notwendig, weil der bisherige Geschäftsführer Thomas Herrmann nach rund eineinhalb Jahren ...