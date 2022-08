Bad Reichenhall spart Energie: Sporthallen werden im Winter nicht beheizt

Die Kreisstadt Bad Reichenhall setzt ein umfassendes Energiesparkonzept um. In Salzburg könnten ähnliche Maßnahmen folgen.

Während in der Stadt Salzburg noch konkrete Pläne gesponnen werden, setzt die deutsche Nachbargemeinde Bad Reichenhall erste Energiesparmaßnahmen um. "Wir sind aufgrund der Bundesverordnung auch als Kommune dazu verpflichtet", sagt Christoph Lung (CSU), Bürgermeister der Stadt Bad Reichenhall. Konkret spricht er die Verordnung mit dem klingenden Namen Kurzfristenergiesicherungs-Verordnung, kurz EnSikuV, an, die am Donnerstag in Kraft tritt.

Bad Reichenhall möchte als Kommune ein Vorbild sein

"Als Kommune möchten wir mit einer Vorbildwirkung voranschreiten", sagt der Bürgermeister. ...