Bad Reichenhall: Straßensperren halten die Gäste vom Seewirt ab

Neben Lockdown und Grenzkontrollen gibt es für den Seewirt vom Thumsee in Bad Reichenhall ein weiteres Ärgernis: Im Kleinen Deutschen Eck wird seit Jahren gebaut, und es geht weiter.

Der Saalbacher Gerhard Haberl hat 2016 den Seewirt am Thumsee übernommen. Der liegt idyllisch an einer der zwei Straßen von Bad Reichenhall nach Schneizlreuth. Die Hauptroute führt unten am Saalachstausee entlang. Haberl sagt, er habe auch viele Gäste aus dem Pinzgau bis in den Tiroler Raum hinein. Besser gesagt, er hat sie gehabt.

Die Zufahrt zum Thumsee von Süden, also von der Schneizlreuther bzw. Pinzgauer Seite, ist seit Jahren nur erschwert möglich. Seit 2016 wird die Stützmauer am ...