Bad Vigaun: Olympiasiegerin Andrea Fischbacher hilft beim Gesundwerden

Im Kurort Bad Vigaun gibt es heuer ein doppeltes Jubiläum. Vor 50 Jahren hatte ein ehemaliger Schotterunternehmer eine Vision - und Glück.

Reha-Patienten im Medizinischen Zentrum Bad Vigaun wird eine ihrer Therapeutinnen möglicherweise - trotz obligater Maske in Innenräumen - bekannt vorkommen: Olympiasiegerin Andrea Fischbacher ist Sportwissenschafterin mit dem Schwerpunkt Trainingstherapie. Die 36-Jährige wurde hier im Tennengau beruflich heimisch und hilft Personen einzeln oder in Gruppen nach orthopädischen Verletzungen wieder auf die Sprünge. "Ich habe im Sommer des Vorjahrs ein Praktikum in Bad Vigaun gemacht und mich gleich um die Stelle beworben", sagt die aus Eben stammende Pongauerin, die in Glasenbach wohnt.

