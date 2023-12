Badehospiz-Chef hofft auf Initialzündung durch Mitarbeiterkarte

Die neue Großarltaler Hoamat-Karte bekommt viel Zuspruch. Auch der Chef des Badehospiz in Bad Gastein kann dem Projekt im Nachbartal viel abgewinnen. Norbert Ellmauer, der zudem Bürgermeisterkandidat für die ÖVP ist, hofft durch eine neue Mitarbeiterkarte in seinem Betrieb auf eine Initialzündung in Gastein.

BILD: SN/SW/HALLINGER Norbert Ellmer, Geschäftsführer des Badehospiz in Bad Gastein, mit der neuen Mitarbeiterkarte, die Rabatte bei Betrieben im Tal mit sich bringt.

Die Nachfrage nach der Großarltaler Hoamat-Karte ist groß. Die Einheimischenkarte ermöglicht die kostengünstige Nutzung von Freizeiteinrichtungen und öffentlichem Verkehr im Tal - die PN haben ausführlich berichtet. Neben der örtlichen Bevölkerung zielt das Angebot auch auf die Mitarbeiter in Großarler Betrieben ab. Mitarbeiter locken mit Benefits? Nicht nur im Großarltal überzeugt dieses neue Ticket, sondern auch im benachbarten Gasteiner Tal gibt es Stimmen, die im Großarler Weg ein Vorbild sehen. Eine davon ist Norbert Ellmauer, Geschäftsführer des Badehospizes in Bad Gastein. Ihm geht es vor allem um ein entsprechend attraktives Angebot für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: "Gerade in Zeiten des Personal- und Fachkräftemangels sollten wir uns als Destination hervortun und den Mitarbeitern Benefits bieten, die sie anderswo nicht bekommen. Die Großarler sind mit ihrer neuen Karte jetzt vorgeprescht", ist Ellmauer überzeugt. Rabatte in den Thermen Diskussionen über ein gemeinsames Angebot für die Arbeitskräfte im Gasteiner Tal gebe es seit einigen Jahren, berichtet Ellmauer. Bisher habe sich aber niemand für die Umsetzung verantwortlich gefühlt. Daher habe man sich im Badehospiz entschieden, für die rund 100 Arbeitskräfte im eigenen Haus selbst eine Mitarbeiterkarte auf die Beine zu stellen. "Seit drei Monaten hat jede/r unserer Kolleginnen und Kollegen eine Karte, mit der man bei aktuell acht Betrieben im Tal Rabatte bekommt", erklärt Ellmauer. Restaurants und Geschäfte sind genauso darunter wie die Felsen- und Alpentherme. Weitere Vereinbarungen sollen folgen. Wenn es nach Ellmauer geht, der im Frühling zudem für die ÖVP bei den Bürgermeisterwahlen antritt, soll die Badehospiz-Mitarbeiterkarte gewissermaßen als Initialzündung für ein gemeinsames Angebot im gesamten Gasteiner Tal fungieren. "Wir müssen vom Diskutieren ins Machen kommen. Daher wollten wir einfach einmal anfangen, um zu zeigen, dass es grundsätzlich möglich ist", sagt der Badehospiz-Chef zu dem Projekt.