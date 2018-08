Robert Greinz hält einen toten Flusskrebs in der Hand. Das Tier lebte am Ufer des Wolfgangsees - weil sich das Wasser zurückzog, trocknete es aus und starb. In Strobl ist der See derzeit 97 Zentimeter tief, normal wären 130. Nur im Sommer 2003 war noch weniger Wasser im See.