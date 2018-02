Badylon: Dachkonstruktion steht bereits

Das Hochwasser im Juni 2013 hat das Freilassinger Familienbad "Badylon" zerstört. Seit dem Vorjahr wird am Neubau gearbeitet. Damit liegt die Baustelle im Wettstreit mit dem Neubau des Salzburger Paracelsusbades, an dem ebenfalls seit 2017 gewerkt wird. Derzeit haben aber die Freilassinger, wie es scheint, die Nase vorn.

Denn laut einer Aussendung der Stadt Freilassing gehen die Bauarbeiten für das neue Badylon "planmäßig voran". Konkret heißt das: Nachdem die Rohbauarbeiten Ende 2017 weitestgehend abgeschlossen waren, konnte die Stahlbaufirma Anfang Januar mit der Dachkonstruktion beginnen. "Momentan wird die Grundkonstruktion im Bereich der Schwimmhalle errichtet. Sobald die Grundkonstruktion aus Stahlträgern montiert ist, kann mit der Montage der Trapezbleche begonnen werden", heißt es in der Aussendung aus Freilassing.



Aufgrund der Komplexität werde aber zuerst die Dachkonstruktion im Bereich der Schwimmhalle gefertigt und gleich im Anschluss die Montagearbeiten der Grundkonstruktion in der Dreifach-Turnhalle fortgeführt, heißt es. Im Anschluss an die Stahlbauarbeiten folgen dann die Dachdeckungsarbeiten, die Abdichtung und die Fassadenarbeiten. Sind diese Arbeiten ausgeführt, ist die Gebäudehülle geschlossen und soweit dicht, dass mit den Innenausbauarbeiten begonnen werden kann, wird aus Freilassing berichtet.



Handwerker-Aufträge für den Innenausbau sind bereits teilweise vergeben

Ende 2017 wurden bereits die technischen Gewerke wie Lüftung, Sanitär, Stark- und Schwachstrom und die technische Dämmung ausgeschrieben und beauftragt. Außerdem wurden die Estrich- und Fliesenarbeiten ausgeschrieben. Derzeit werden die Vergaben für die Außenanlagen und die Innenausbaugewerke vorbereitet. "Nach derzeitigem Stand liegen alle Arbeiten im vorgegebenen Zeitplan", teilte die Stadt Freilassing mit. Dies liege vor allem an der guten Zusammenarbeit mit den bisher beauftragten Firmen und den günstigen Wetterverhältnissen, wurde betont.





Plan-Kosten von 38,83 Millionen Euro dürfen sogar unterschritten werden

Für das komplette Bauvorhaben steht ein genehmigtes Budget inklusiver aller genehmigter Planungsänderungen in Höhe von 38,83 Millionen Euro zur Verfügung. Bisher wurden Arbeiten für rund 28 Mill. Euro ausgeschrieben und vergeben, was mehr als 75 Prozent der Baukosten ausmacht. Für die beauftragten Leistungen wurden rund zwölf Mill. Euro freigegeben und bezahlt.



Nach aktuellen Hochrechnungen wird das genehmigte Budget derzeit um etwa 600.000 Euro unterschritten. Da bereits über 75 Prozent der Gesamtkosten ausgeschrieben und vergeben wurden, "kann man mit dem momentanen Kostenstand zufrieden sein", betont man in Freilassing. Vom Fördergeber, der Regierung von Oberbayern, wurden bisher rund 9,5 Mill. Euro an die Stadt Freilassing ausgezahlt.





