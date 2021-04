Bäckerei Unterberger in Maishofen: Die fünfte Generation hat übernommen

Andreas Unterberger (31) hat nicht nur den gleichen Vornamen wie sein Vater, sein Großvater, sein Urgroßvater und sein Ururgroßvater, sondern er setzt auch deren Werk fort.

Viele Bäcker finden keinen Nachfolger. Bei der Bäckerei Unterberger in Maishofen ist das anders. Mit Andreas Unterberger (31), der den Betrieb zusammen mit seinen Schwestern führt, hat heuer die fünfte Generation übernommen. Die Bäckerei gehört zu den ältesten Betrieben in Maishofen und ihre Geschichte bildet die Wirtschaftsgeschichte ab. Jahrzehntelang fand man - unterbrochen von zwei Kriegen - mit harter Arbeit ein bescheidenes Auskommen. Nach dem Zweiten Weltkrieg begann ein starkes Wachstum. Das ist an die Grenzen gelangt und man konzentriert ...