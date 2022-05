Bäume blühen in den nächsten Tagen rekordverdächtig

So wie vor zwei Jahren gibt es bei den Bäumen wieder ein Massenblühen. Der Naturschutzbund spricht davon, dass Bäume seit fünf Jahren im Ausnahmezustand sind.

Die gelben Staubwolken an den Waldrändern sind uns aus dem Frühling 2020 noch in guter Erinnerung. In den nächsten Tagen und Wochen wird wohl wieder ein ähnliches Schauspiel zu beobachten sein. Der Naturschutzbund kündigt in einer Aussendung ein rekordverdächtiges Baumblühen an. Diese Laune der Natur sorgt nicht nur dafür, dass Autos, Fenster und Gartenmöbel mit einem lästigen Pollenfilm überzogen werden. Vielmehr macht es auch auf den Klimawandel aufmerksam.

SN/naturschutzbund Der gelbe Staub auf Autos und Gartenmöbeln macht ...