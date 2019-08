Bahntest: "Silber" für den Salzburger Hauptbahnhof

Verkehrsclub: Drei Viertel der Fahrgäste kommen mit öffentlichen Verkehrsmitteln, zu Fuß oder mit dem Fahrrad zum Bahnhof.

Der Salzburger Hauptbahnhof wurde beim Bahntest des Verkehrsclubs Österreich von den Fahrgästen am zweitbesten bewertet. Der Sieger ist der Wiener Hauptbahnhof. Die überwiegende Mehrheit der Salzburger Fahrgäste ist mit ihren Bahnhöfen zufrieden. Weiteres Ergebnis des VCÖ-Bahntests: Drei von vier Bahnfahrgästen kommen klimafreundlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln, zu Fuß oder dem Fahrrad zum Bahnhof.

Dem Wiener Hauptbahnhof wurde auch heuer in der Kategorie der großen Bahnhöfe am besten bewertet. Silber geht an den Salzburger Hauptbahnhof. Die Fahrgäste bewerten beim Salzburger Hauptbahnhof das Gebäude insgesamt, die Erreichbarkeit mit öffentlichem Verkehr und die Barrierefreiheit besonders gut, berichtet der VCÖ.

Insgesamt beurteilen Salzburgs Fahrgäste ihre Abfahrtsbahnhöfe überwiegend positiv. 73 Prozent schätzen die Erreichbarkeit ihres Bahnhofs mit öffentlichen Verkehrsmitteln, sechs von zehn Sauberkeit, Sicherheit und Barrierefreiheit. Den größten Verbesserungsbedarf sehen die Fahrgäste bei den Warteräumen und Aufenthaltsbereichen. 18 Prozent der Fahrgäste bewerten die Parkplatzsituation bei ihrem Bahnhof negativ.

Am VCÖ-Bahntest 2019 nahmen 10.537 Fahrgäste in den Zügen von neun Bahnunternehmen teil. Dritter in der Bahnhofswertung wurde Klagenfurt Hbf. Die weiteren Plätze belegen St. Pölten, Graz, Linz, Innsbruck, Wien West, Wien-Meidling und Bregenz.

