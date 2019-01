Ball der Salzburger Universität: Getanzt wurde wie zu Mozarts Zeit

Zum achten Mal fand in den Prunkräumen der Alten Residenz der Ball der Paris Lodron Universität statt.

Kurzentschlossene hatten kein Glück: "Der 8. Universitätsball ist ausverkauft. Danke!", hatte es schon vor der Eröffnung auf der Internetseite der Paris-Lodron-Universität geheißen. Aber nicht nur das rechtzeitige Sichern von Karten gehörte zur guten Vorbereitung auf die Ballnacht: In eigenen Kursen konnte man vorab auch die Kontretänze und Quadrillen aus Mozarts Zeit studieren, die in der Samstagnacht in den Prunkräumen der Alten Residenz getanzt wurden.

Quelle: SN