Bank plant Teilverkauf ihrer Zentrale

Die Volksbank will einen Großteil ihrer Flächen in der St.-Julien-Straße verwerten. Als Zuckerl will sie zuvor Pläne für einen Ausbau fixieren.

Ende Jänner 2020 reichte die Volksbank Salzburg für ihren Eigenbedarf eine kleine Umbauvariante ihrer Zentrale in der Saint-Julien-Straße beim Gestaltungsbeirat ein. Eineinhalb Jahre und eine Pandemie später hat die Bank diese Woche eine neue Variante eingereicht. Sie sieht vor, dass beim Bauteil B der vierte Stock samt Tonnendach abgerissen werden soll. "Zudem soll das Haus C komplett abgetragen werden", sagt Otto Zeller, der als Mitglied der Geschäftsleitung für das Bauprojekt verantwortlich ist. Gebaut werden soll ein neuer Bauteil mit sechs ...