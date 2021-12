Bankbetrieb in Muhr wird eingestellt

Die Geldgeschäfte können dann in der neuen Servicezone im Gemeindehaus Muhr erledigt werden.

"Mit 16. Dezember wird der gewöhnliche Bankbetrieb der Bankstelle Muhr eingestellt. Die Servicezone wird verlegt und ist ab 21. Dezember am neuen Standort im Gemeindehaus Muhr", informiert die Raiffeisenbank Lungau die Bevölkerung mittels Postwurf. Geschäftsleiter Georg Eberharth: "Die Mitarbeiter der Bankstelle Muhr bleiben bei der Raiffeisenbank Lungau tätig."

Seit mehreren Jahren war die Bankstelle in Muhr immer donnerstags geöffnet. Knapp 400 Kunden zählt die Raiffeisenbank Lungau in der Gemeinde Muhr. "Die Frequenz am Schalter - auch in anderen ...