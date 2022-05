Bankenfusion: Anif sagt Ja, jetzt ist Grödig dran

Die beiden Nachbarinstitute sollen zur Raiffeisenbank Untersberg verschmolzen werden. Großgmain geht seinen eigenen Weg weiter.

Zwischen Anif und Grödig herrscht traditionell eine gewisse Rivalität. Reibungslos läuft wenig ab. Nun steht die Verschmelzung der Raiffeisenbanken Anif-Niederalm und Grödig an. Im Vorfeld gibt es Bedenken. Die Verantwortlichen beruhigen.

Am Montagabend entschied sich die Generalversammlung in Anif mit 74 Ja-Stimmen und einer Enthaltung für die Fusion. Am Mittwoch steht die Veranstaltung in Grödig auf dem Programm. Dem Vernehmen nach gibt es dort skeptischere Stimmen, obwohl Grödig formal die übernehmende Genossenschaft ist.

Bürgermeister Herbert Schober ...