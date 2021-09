Barrierefreiheit stand am Salzburger Hauptbahnhof im Mittelpunkt

An vier Stationen konnten Interessierte am Donnerstag in die Welt von Menschen mit Behinderung eintauchen. Eine Frage: Wie finden sich Menschen mit Sehbehinderung am Bahnhof zurecht? Die Palette der Stationen reichte vom Gehen mit dem Blindenstock bis zum Verstehen der Gebärdensprache.

SN/öbb Handlauf mit Brailleschrift soll sehbehinderten Personen die Orientierung erleichtern.

"Barrierefreiheit bringt allen etwas." Unter diesem Motto luden die ÖBB und die myAbility Social Enterprise GmbH am Donnerstag zum Salzburger Hauptbahnhof. An vier Stationen konnten Interessierte eine Reise in die Welt von Menschen mit Behinderung wagen (Sensing Journey). Man hatte die Möglichkeit, selbst auszuprobieren, wie man sich mit Seheinschränkungen am Bahnhof zurechtfindet oder vor welchen alltäglichen Herausforderungen Menschen stehen, die auf den Rollstuhl angewiesen sind. Eine Fläche wurde mit lilafarbenen Teppichen ausgelegt Ein Zeichen: Die Aktionsflächen wurden am Donnerstag mit lila Teppichen gekennzeichnet. Die Farbe Lila wird seit einigen Jahren im angloamerikanischen Raum als Farbe für Behinderung genutzt. Informieren, Aufklären und Sensibilisieren. Das war das Ziel von sechs Expertinnen und Experten mit Behinderung an den vier Stationen. Sensing Journey biete einen spannenden Perspektivenwechsel, heißt es. Unbewusste Barrieren würden sichtbar und gleichzeitig im direkten Austausch abgebaut - vor allem in den Köpfen. Barrierefreiheit hilft auch Menschen mit Kinderwagen Beim Stichwort "barrierefrei" denkt man zwar zuallererst an Rollstuhlbenutzerinnen und Rollstuhlbenutzer, Menschen mit Gehhilfen oder an Sehbehinderte. Ein Lift, eine Rampe, ein breiterer Eingang, niveaugleiche Einstiege sind aber auch für Menschen mit Kinderwagen oder Gepäck sowie für ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger wichtig. 2027 sollen 90 Prozent der Kunden von Barrierefreiheit profitieren "Die ÖBB investieren laufend in Barrierefreiheit, um allen Kundinnen und Kunden ein bequemes Reisen mit der Bahn zu ermöglichen", heißt es. Die Bahn wähle bei Neuanschaffungen für die Fahrzeugflotte des ÖBB-Personenverkehrs und des ÖBB-Postbusses nach Kriterien der Barrierefreiheit aus. Bei der barrierefreien Infrastruktur habe sich viel getan. Ende 2015 standen demnach für drei Viertel aller Reisenden moderne, barrierefreie und damit bequeme Stationen bereit. Heute profitierten acht von zehn Reisenden von den Modernisierungsmaßnahmen. 2027 sollen es mehr als 90 Prozent aller Bahnkundinnen und -kunden sein.