Bau von Großmarkt in Maishofen gestartet

Transgourmet investiert am früheren Rieder-Gelände 30 Mill. Euro und schafft über 100 Arbeitsplätze.

Wenige Wochen nach der Firma Wedl in Saalfelden setzte am Montag das nächste Unternehmen den offiziellen Spatenstich für einen Gastronomie-Großmarkt im Pinzgau. Transgourmet, eine Tochter des Schweizer Handelsunternehmens coop, errichtet an der B311 in Maishofen eine 10.500 Quadratmeter große Filiale. Transgourmet ist mit derzeit 14 Standorten in Österreich, darunter einem in Wals-Siezenheim, nach eigenen Angaben Marktführer im Lebensmittelgroßhandel.

Bisher belieferte Transgourmet seine Kunden im Pinzgau und Pongau aus Wals-Siezenheim. Mit dem neuen Markt will man diesen Kunden näher ...