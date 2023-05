Baumeister: "Die Wirtschaft läuft durch Optimismus"

Tourismus, Sanierungen und der Wirtschaftszweig erneuerbare Energie geben der Baubranche Hoffnung.

In Haslach wird derzeit neuer Wohnraum geschaffen. Die Zahl der privaten Häuslbauer geht aber auch im Lungau weiter zurück.

Baumeister Peter Dertnig, Firmenchef der Firma Wagrain Bau mit rund 140 Bauarbeitern im Jahresschnitt, ist Landesinnungsmeister Bau innerhalb der Wirtschaftskammer Salzburg. Im Gespräch mit den Lungauer Nachrichten geht er auf die aktuelle Situation in der Baubranche näher ein.

Redaktion: Wie ist die Stimmung in der Baubranche?Peter Dertnig: Die Stimmung ist gespalten. Die Betriebe im Bundesland Salzburg sind mittelfristig gut ausgelastet. Der Wohnbau hat jedoch eine Delle. In Salzburg gibt es zu wenig Wohnungen. Die Wohnbauförderung in Salzburg ist jedoch österreichweit Vorreiter. Da haben es andere Bundesländer wesentlich schwerer.

Worauf führen Sie die ständigen negativen Nachrichten zurück?Die aktuelle Situation wird auf junge Häuslbauer abgewälzt. Die gingen jedoch auch schon vor den aktuellen Krisen zurück. Grund und Boden wird knapper und obendrauf auch teurer. Ich will nicht gerne jammern. Es ist ein Jammern auf hohem Niveau. Auch wenn natürlich ein Zweckpessimismus da ist. Die Wirtschaft läuft durch Optimismus. Ich nehme da auch die Medien in die Pflicht. Man kann nicht immer nur das Negative berichten. Vielmehr gehört das Positive hervorgehoben.