Die Schließung betrifft auch die Farbberatung von Baumit. Ab 8. Jänner soll ein neues Abhollager in Vollbetrieb gehen - untergebracht bei einer Spedition. Für das Gebäude in Hallein sucht das Unternehmen einen Käufer.

Baumit gibt den Standort am Porscheweg in Hallein auf – und orientiert sich weiter in Richtung der Stadt Salzburg.

Die Baumit GmbH mit Sitz in Wopfing (Waldegg in Niederösterreich) sperrt die Niederlassung am Porscheweg in Hallein zu. Das teilte die Geschäftsleitung jetzt ihren Kundinnen und Kunden mit. Die Schließung erfolgt per 15. Dezember.

Diese Entscheidung betrifft auch ...