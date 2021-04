Baustart für Bezirksgericht in Seekirchen ist erfolgt

Nun ist es so weit: Die Bauarbeiten des seit Jahren geplanten Bezirksgerichts für den Flachgau in Seekirchen haben begonnen. Bis September 2022 soll das Gebäude fertig sein; kosten soll es rund zehn Millionen Euro.

Vor wenigen Tagen sind schwere Maschinen in der Amanda-Hübsch-Straße 1 in Seekirchen aufgefahren: Denn die Aushubarbeiten für die Errichtung des neuen Bezirksgerichtes im gerade entstehenden "Stadtquartier Seekirchen" wurden gestartet. Die ARE Austrian Real Estate errichtet das neue Gebäude im Auftrag des Justizministeriums. Künftig werden am neuen Standort im Flachgau die Bezirksgerichte Thalgau, Neumarkt und Oberndorf vereint - wie bereits vor Jahren beschlossen. Die bauliche Fertigstellung ist für September 2022 geplant, im Winter 2022 nimmt das Bezirksgericht den Betrieb auf.

