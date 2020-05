Traditionsbetrieb mit Panoramablick über den Wolfgangsee wird modernisiert. Zusätzlich sollen noch neun Wohnungen errichtet werden. Auch das Hotel Radetzky hat einen neuen Besitzer.

Nach 38 Jahren in der Gastronomie sei nun der Zeitpunkt gekommen aufzuhören. Die Erleichterung ist Josef Wagner, dem 64-jährigen Mühlradl-Wirt in St. Gilgen, sofort anzumerken. Gemeinsam mit Ehefrau Elisabeth, die das Zepter in der Küche führte, stand das Gasthaus an ...