Begehrte Hendln aus der Mariapfarrer Sunnseitn

Seit 2017 sind die "Sunnseitn-Hendln" aus der tiergerechten Mast von Biobauer Markus Schröcker aus Mariapfarr einzigartig und überdies hoch begehrt.

Zarte zwei Wochen alt sind die Küken bei unserem Besuch am Poinsitgut in Fern. Osterküken auf der einen, hochwertiges Lebensmittel auf der anderen Seite - hier geht es um etwas ganz anderes als um Klischees. Bei schönster Aussicht und Alleinlage auf dem Sonnenplateau in Fern, zwischen Mariapfarr und Göriach, hat sich Markus Schröcker ein Standbein geschaffen, das ihm ermöglicht, seine Biolandwirtschaft jetzt und künftig im Vollerwerb führen zu können. Am Poinsitgut sind tiergerechte Haltung, Regionalität und die Bioqualität der Lebensmittel ...