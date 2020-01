"Bei Aparthotels zahlen Käufer oft drauf, ohne dass sie es merken"

Die Kapruner Vermieterin Waltraud Totschnig, die auch jahrelang im örtlichen Tourismusverband tätig war, will die Rechtfertigungen von Aparthotel-Entwickler Stefan Kröll (SN vom Dienstag) so nicht stehen lassen. Der für die Raumordnung zuständige Landesrat Josef Schwaiger (ÖVP) hat für die Sichtweise des Unternehmers durchaus Verständnis.

In den SN vom Dienstag betonte Stefan Kröll, der im Oberpinzgau Apartmenthäuser und Aparthotels entwickelt, dass seine Projekte im Schnitt 35 Wochen pro Jahr ausgelastet seien. Das größte davon steht in Piesendorf. Speziell in der Bauphase sorge er für viele ...