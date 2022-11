Bei der Salzburg Schokolade in Grödig wackeln bis zu 25 Arbeitsplätze

Eine Betriebsversammlung soll Klarheit schaffen. Die Stimmung der Belegschaft "ist im Keller", heißt es. Jetzt soll der neue Eigentümer sagen, wohin die Reise geht. Im Werk in Grödig wird die Echte Salzburger Mozartkugeln von Mirabell erzeugt.

Mit Spannung erwarten die 130 Beschäftigten die Betriebsversammlung, zu der die Geschäftsleitung der Salzburg Schokolade in Grödig am Mittwoch um 15 Uhr geladen hat. Es soll dabei um Pläne gehen, den Standort des Unternehmens zu verkleinern, das die Echten Salzburger Mozartkugeln für den US-Konzern Mondelez produziert. Das Management will vorab keine Informationen bekannt geben. Fest steht allerdings, dass es ohne Personalabbau wohl nicht gehen wird. Die Rede ist davon, dass bis zu 25 Beschäftigte die Kündigung erhalten werden.

