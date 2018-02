Bei diesem Salzburger Metzger kassiert der Automat

Erst Wurst schneiden und dann mit derselben Hand kassieren - das gibt es beim "Mache" nicht mehr. Hier nimmt ein Automat das Geld entgegen.

"Wir sind eh jederzeit da, um Ihnen zu helfen." Sätze wie diesen hört man beim Salzburger Feinkost-Händler und Metzger Mache in Leopoldskron zurzeit häufig. Das Traditionsunternehmen in der Moosstraße hat vor Kurzem auf Kassenautomaten umgestellt. Bezahlt werden Wurstaufschnitt, Steak und andere Fleischprodukte nicht mehr direkt bei der freundlichen Bedienung hinter der Theke, sondern am Bezahlautomaten.