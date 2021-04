"Bei mineralischen Baustoffen sind wir der Nahversorger"

Moldan-Chef Johann Eder betont, dass Beton, Zement und Gips von der Preisrallye am Bau wenig betroffen - und in puncto Umwelt weit besser als ihr Ruf seien.

1812 scheiterte Napoleon vor Moskau. 1812 wurde aber auch in Hallein Geschichte geschrieben und der Naturgips-Erzeuger Moldan erstmals urkundlich erwähnt. "Gips wurde damals in den selben Mühlen gemahlen wie Getreide, weil er ja pH-neutral ist und auch als Düngemittel verwendet wird. 1835 wurde das Gipswerk in die Grabenmühle nach Kuchl verlegt", wie der aktuelle Geschäftsführer der Moldan Baustoffe GmbH, Johann Eder betont. Eders Familie ist Miteigentümer der Salzburger Sand- und Kieswerke (SSK): Sie haben Moldan 2010 übernommen, nachdem der Familienbetrieb ...